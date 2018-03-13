В Госдуме не поверили в возможность столкновения РФ и США в Сирии

Андрей Красов в эфире НСН заявил, что до открытого противостояния в Сирии дело не дойдет.

В Генштабе РФ пообещали ответить на удар США по правительственным кварталам Дамаска. Такие меры будут приняты, чтобы защитить российских военнослужащих, которые находятся в том числе в Центре примирения враждующих сторон, военной полиции. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время селекторного совещания 13 марта.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН заявил, что заявление предостережёт западных партнёров от ударов по Сирии, однако до прямых боестолкновений дело не дойдет (слушайте аудио).

«Это не ужесточение риторики. Мы западным партнёрам говорим о том, что мы своего стратегического партнёра и наших военнослужащих будем защищать от необдуманных действий со стороны западной группировки, которая на словах осуществляет борьбу с международным терроризмом, а на деле просто поддерживают террористические и другие организации, которые направлены на дестабилизацию обстановки в Сирии. Время безнаказанных ударов по территории Сирии прошло. Это тоже можно прочесть из сообщения начальника Генштаба ВС РФ. Я думаю, что всё-таки не дойдёт до прямых боевых столкновений. Всё-таки здравый смысл у западных партнёров возобладает», - заключил в эфире НСН Красов.

Стоит отметить, что Герасимов также рассказал о готовящейся провокации со стороны боевиков. По его словам, в Восточной Гуте уже собрана «массовка» из жителей других регионов, которые изобразят жертв применения химоружия. Причём удар спишут на правительственные войска. Это станет поводом для применения Америкой ракет в Дамаске, сообщает «Русская Планета» .