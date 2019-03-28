В Газовом союзе предсказали согласие Дании на «Северный поток-2»

Президент Российского газового союза рассказал НСН, как Дания оказалась в центре давления разных сил.

Дания отказала российскому «Газпрому» в прохождении маршрута газопровода «Северный поток – 2» через свои территории. Об этом говорится в сообщении украинского «Нафтогаза» в Twitter. Однако ни оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG, ни Датское энергетическое агентство не подтвердили эту информацию. По их данным, Дания не отказывалась от проекта, хоть и выступала ранее против него, а лишь запросила включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН предположил, что Дания все же разрешит «Газпрому» строить газопровод через свои территории (слушайте аудио).

«Конечно, тяжело оценивать, потому что на Данию сейчас будут давить очень много разных сил. С одной стороны, европейцы, которые принципиально поддерживают строительство, с другой стороны Америка и восточноевропейские страны, которые категорически не поддерживают. Мне почему-то кажется, что все-таки с учетом всех замечаний они дадут свое согласие на то, чтобы “Северный поток-2” прошел через их территориальные воды», — сказал собеседник агентства.Напомним, что маршрут газопровода «Северный поток-2» предполагает прохождение трубы через территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Из них лишь последняя выступала против проекта. Большинство стран Европы поддерживают строительство газопровода, а главными противниками проекта выступают США и Украина.