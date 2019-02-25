Уступки Трампа назвали достижением Си Цзиньпина

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге рассказал НСН, что означает перенос введения пошлин США на товары КНР.

Намеченное на 1 марта введение американских пошлин на китайские товары решили отложить. Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, решение о переносе мер обосновано прогрессом, достигнутым в переговорах между странами. Глава Белого дома, США и Китай смогли найти точки соприкосновения «по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, валюты и другим».

Такое решение американских властей показывает, что Вашингтон также зависит от Пекина, как и Пекин от Вашингтона, отметил в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков (слушайте аудио).