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Уступки Трампа назвали достижением Си Цзиньпина

25 Февраля 2019 в 10:01
Уступки Трампа назвали достижением Си Цзиньпина
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге рассказал НСН, что означает перенос введения пошлин США на товары КНР.

Намеченное на 1 марта введение американских пошлин на китайские товары решили отложить. Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, решение о переносе мер обосновано прогрессом, достигнутым в переговорах между странами. Глава Белого дома, США и Китай смогли найти точки соприкосновения «по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, валюты и другим».

Такое решение американских властей показывает, что Вашингтон также зависит от Пекина, как и Пекин от Вашингтона, отметил в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков (слушайте аудио).

В РАН не поверили в долгоиграющий прогресс в переговорах США и Китая
«Для Китая, несомненно, это определенный успех, то, что Трамп решил немного сдать назад, потому что как Китай зависит от США, так и США зависят от Китая. У Китая тоже есть свои рычаги воздействия, все-таки американские капиталовложения в Китай очень значительные, и взять просто так все это вывести вряд ли получится. Поэтому нынешний этап можно рассматривать как определенное достижение Си Цзиньпина, в частности, и Китая вообще. Не будем торопиться с выводами. Пока Трамп действительно решил несколько отложить, дал задний ход. Хотя, конечно, не стоит считать, что они договорились раз и навсегда. Посмотрим, что будет дальше», — сказал эксперт.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил НСН, что перенос сроков американских пошлин против Китая можно считать достижением, но только в краткосрочной перспективе.
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