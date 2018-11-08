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Устаревшая ракета. США вновь испытали Minuteman III из «шестидесятых»

8 Ноября 2018 в 12:16
Устаревшая ракета. США вновь испытали Minuteman III из «шестидесятых»
ФОТО: Defense.gov

В США признали успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Отмечается, что МБР не оснащалась боевой частью. Пуск был произведён с базы ВВС в Калифорнии вечером во вторник в 23:01 по местному времени. Отмечается, что ракета смогла поразить намеченную цель, поэтому военнослужащие проверили надёжность и точность системы, сообщает Fox News.

Заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН пояснил, что подобные испытания нужны Вашингтону для продления сроков дальнейшей службы МБР.

«Это достаточно старая ракета, на вооружение, по-моему, принята лет 40 назад. Полагаю, это просто проверка их работоспособности, для продления сроков дальнейшей службы», - отметил военный аналитик.

Эксперт: Американские межконтинентальные ракеты безнадежно устарели

В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский ранее в эфире НСН и вовсе назвал эту ракету устаревшей.

«Технические решения, которые лежат в основе ракет Minuteman, уже настолько устарели, что дальнейшее продление сроков эксплуатации под серьезным вопросом. Сейчас возможно создать более точные и более экономичные ракеты. Они считали, что после победы в холодной войне Россия долго не сможет восстановить свой потенциал. Сейчас спохватились, потому что Россия – единственная держава, способная умножить США на ноль», - подчеркнул эксперт.

В то же время Виктор Мураховский отметил, что Вашингтону потребуется как минимум 5-6 лет на создание новой баллистической ракеты.

Напомним, МБР LGM-30G Minuteman III разработали в 1960-х годах. Серийное производство ракеты проводилось вплоть до 1977 года. Данная межконтинентальная баллистическая ракета способна нести боевой блок, мощность которого составляет 300 килотонн.

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