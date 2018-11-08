Устаревшая ракета. США вновь испытали Minuteman III из «шестидесятых»

В США признали успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
США вновь испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Отмечается, что МБР не оснащалась боевой частью. Пуск был произведён с базы ВВС в Калифорнии вечером во вторник в 23:01 по местному времени. Отмечается, что ракета смогла поразить намеченную цель, поэтому военнослужащие проверили надёжность и точность системы, сообщает Fox News.
Заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН пояснил, что подобные испытания нужны Вашингтону для продления сроков дальнейшей службы МБР.
«Это достаточно старая ракета, на вооружение, по-моему, принята лет 40 назад. Полагаю, это просто проверка их работоспособности, для продления сроков дальнейшей службы», - отметил военный аналитик.
В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский ранее в эфире НСН и вовсе назвал эту ракету устаревшей.
«Технические решения, которые лежат в основе ракет Minuteman, уже настолько устарели, что дальнейшее продление сроков эксплуатации под серьезным вопросом. Сейчас возможно создать более точные и более экономичные ракеты. Они считали, что после победы в холодной войне Россия долго не сможет восстановить свой потенциал. Сейчас спохватились, потому что Россия – единственная держава, способная умножить США на ноль», - подчеркнул эксперт.
В то же время Виктор Мураховский отметил, что Вашингтону потребуется как минимум 5-6 лет на создание новой баллистической ракеты.
Напомним, МБР LGM-30G Minuteman III разработали в 1960-х годах. Серийное производство ракеты проводилось вплоть до 1977 года. Данная межконтинентальная баллистическая ракета способна нести боевой блок, мощность которого составляет 300 килотонн.