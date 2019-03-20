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Украинский беглый олигарх назвал ерундой связь Трампа с Путиным

20 Марта 2019 в 08:14
Украинский беглый олигарх назвал ерундой связь Трампа с Путиным
Фото: РИА Новости

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, арестованный в 2014 году в Австрии по запросу американских властей, в интервью The Daily Beast назвал ерундой предположения, что российский президент Владимир Путин управляет главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает НСН.

Бизнесмен также поддержал политику Дональда Трампа, в частности в отношении экономики, однако усомнился в интеллекте американского лидера.

«Трамп – бизнесмен. Человек, который четыре раза объявлял себя банкротом. Это непросто: он выкарабкивался из неприятностей каждый раз. В этом смысле он довольно хитрый, способный принимать решения и выполнять задачи. Но я не могу сказать, что он слишком умен. Этого я сказать не могу», — отметил Фирташ.

Кроме того, украинский миллиардер заявил, что Трамп проявил намного более жесткий подход к России и, в частности, президенту Путину, чем его предшественник Барак Обама. Дмитрий Фирташ также заметил, что во время президентства Трампа отношения между Соединенными Штатами и Россией ухудшились. 

Напомним, что с 2014 года Фирташ находится в Австрии. Председатель совета группы компаний Group DF был арестован в этой стране 12 марта 2014 года по запросу властей США. Позже Земельный суд Вены освободил бизнесмена под залог в 125 миллионов евро. 23 февраля 2017 года Земельный суд Вены отклонил требование прокуратуры Вены задержать Фирташа в рамках дела об экстрадиции в США и освободил его без дополнительного залога.

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