«Турецкий гамбит». Чем обернется для США сора с Турцией

РИА Новости

Тюрколог Алексей Образцов в беседе с НСН рассказал, что экономическое давление на Турция со стороны США может в результате обернуться против Вашингтона и НАТО.

США могут потерять политического союзника и партнера в лице Турции, если перестанут уважать ее суверенитет. Так президент страны Реджем Тайип Эрдоган в интервью New York Times прокомментировал политику Вашингтона, который в последнее время начал экономическое давление на Анкару.

Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН отметил, что у Эрдогана есть основания «храбриться и заноситься время от времени».

По мнению эксперта, США не упустят возможности надавить на Турцию, но эти игры более чреваты для Вашингтона, чем давление на РФ.

«Понятно, что давление на Турцию будет. Это страна НАТО и вторая армия НАТО по численности и по оснащенности. Любое отклонение от натовского курса – это большая натовская проблема, потому что на южный фланг альянса сразу оказывается голым. Ни Румыния, Ни Греция не готовы бросить в Средиземное море армады авианосцев. Турция - может. Армия Черногории со времен Первой мировой войны не участвовала в серьезных боевых действиях. А турецкая армия хорошо обстреляна. Поэтому, конечно, США давить на Турцию будут. Особенно в связи с намерением Анкары купить российское вооружение», - заявил собеседник агентства.

При этом тюрколог усомнился в том, что Эрдоган всерьез рассматривает возможность разрыва сотрудничества с США.

«Эрдоган – человек порывистый и импульсивный. Многие его выступления отличаются популизмом, потому что он любит нравиться народу. Поскольку на каждых выборах он побеждает с очень незначительным перевесом, ему нужно постоянно держать в тонусе своих избирателей. Отсюда такие заявления. Хотя на самом деле, перспективы американского давления на Турцию сейчас волнуют людей не сильно. Их больше заботит отмена моратория на смертную казнь», – сказал Алексей Образцов.

Эксперт добавил, что в целом экономическая ситуация в Турции «отнюдь не плоха». Страна входит в первую 20-ку экономик мира и довольно динамично развивается. К тому же, реализация «Турецкого потока» и АЭС «Акуйю» в перспективе должна решить проблему Турции с энергетикой.

Ранее президент США Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на импорт турецкого алюминия и стали. Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой в ответ обвинил Вашингтон в нарушении правил ВТО. В Анкаре пообещали, что все действия, направленные против Турции, обязательно получат ответ.