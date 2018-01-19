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Турецкие СМИ сообщают о выводе российских войск из Африна

19 Января 2018 в 16:52
Турецкие СМИ сообщают о выводе российских войск из Африна

Российские военнослужащие покидают город Африн в Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По данным издания,  порядка 170 российских военных с 16.00 местного времени начнут передислокацию на расстояние 17 километров к югу от города. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в Африне ВС Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов, которых страна считает террористической организацией, отмечает РИА Новости.

14 января власти Турции направили на границу с Сирией танки и другую военную технику, сообщает Ura.ru.

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