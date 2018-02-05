Транзит товаров из Белоруссии в Грузию через Украину посчитали рискованным

ФОТО: Одесский порт // wikipedia.org/User:Russianname

Политолог в эфире НСН рассказал о сложностях, которые могут возникнут у Минска и Тбилиси при товарообороте через украинские морские порты.

Минск и Тбилиси думают о новых путях поставки товаров. В качестве одного из вариантов рассматриваются украинские морские порты. Об этом 5 февраля рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов. По его словам товарооборот между странами увеличился на 50 миллионов долларов в 2017 году, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН посчитал поставку продукции через Украину рискованным предприятием.

«Насчёт логистики всё упирается в то, насколько удастся договориться с украинской стороной. В последнее время позиция Украины по отношению к Беларуси очень неровная. Вопрос упирается в нестабильность самой Украины и возможность политических сил влиять на сотрудничество с Беларусью как внутри страны, так и вне её. Это пока довольно рискованное предприятие. Тем не менее, какие-то маршруты белорусской стороной будут прорабатываться», - уверен политолог.

По словам Алексея Дзерманта, новые пути товарооборота между Минском и Тбилиси направлены на активизацию взаимоотношений.

«Торгово-экономические связи с Грузией в последнее время динамично развивались. В прошлом году открылось белорусское посольство в Тбилиси. Внешнеполитическое ведомство Беларуси специализируется именно на развитии экономических связей со странами, где открываются посольства. Скорее всего, это продолжение трека, направленного на активизацию взаимных отношений. При этом экономики Беларуси и Грузии взаимодополняемы. Если в Грузии есть упор на сельское хозяйство и туризм, то Беларусь – это продукция с высокой добавленной стоимостью, продукты машиностроения. Тут есть о чём говорить в экономическом плане», - заключил Дзермант.

Ранее стало известно, что Минск снизил экспорт продукции в Россию. Об этом в конце января рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич. По его словам, если раньше экспорт в РФ достигал 97%, то теперь этот показатель находится на уровне 91,4%.