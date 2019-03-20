Трамп удивился похвале от «фейковых СМИ»

По данным опроса, 71 процент американцев считают, что экономика страны находится в хорошем состоянии. Исследователи отметили, что эта самая большая доля респондентов с февраля 2001 года, а также лучший показатель за все время правления Дональда Трампа.
Кроме того, опрос CNN показал, что 51 процент граждан США одобряют подход своего президента к экономике, а общий рейтинг одобрения работы главы Белого дома достиг значения в 42 процента.
В связи с такими результатами соцопроса, Дональд Трамп задался вопросом, поверило ли в него наконец одно из основных американских СМИ.
Amazingly, CNN just released a poll at 71%, saying that the economy is in the best shape since 2001, 18 years! WOW, is CNN becoming a believer?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 19, 2019