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Трамп удивился похвале от «фейковых СМИ»

20 Марта 2019 в 06:32
Трамп удивился похвале от «фейковых СМИ»
Президент США Дональд Трамп выразил свое удивление выпущенным телеканалом CNN, который он часто называет одним из «фейковых СМИ», соцопросом, сообщает НСН.

По данным опроса, 71 процент американцев считают, что экономика страны находится в хорошем состоянии. Исследователи отметили, что эта самая большая доля респондентов с февраля 2001 года, а также лучший показатель за все время правления Дональда Трампа.

Кроме того, опрос CNN показал, что 51 процент граждан США одобряют подход своего президента к экономике, а общий рейтинг одобрения работы главы Белого дома достиг значения в 42 процента.

В связи с такими результатами соцопроса, Дональд Трамп задался вопросом, поверило ли в него наконец одно из основных американских СМИ.



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