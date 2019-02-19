Политолог: Своими методами Трамп «раскачивает лодку» в стране

Эксперт Центра исследования проблем безопасности в беседе с НСН подчеркнул, что иск 16 штатов против Трампа свидетельствует о политическом кризисе в США.

16 американских штатов США подали иск в окружной суд Сан-Франциско на президента Дональда Трампа в связи с введением чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Президент принял такое решение «под предлогом кризиса незаконной иммиграции». Этот статус позволит главе Белого дома получить определённую сумму для строительства стены на южной границе США.

Представители штатов обвиняют Трампа в незаконных действиях. Подавая иск, они намерены защитить своих жителей, а также природные и экономические ресурсы.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН высказал свою точку зрения по поводу сложившейся ситуации и отметил, что в данном случае нужно ориентироваться на расположение суда к Трампу.

«Все эти процессы – показатели глубокого политического конституционного кризиса. Страна расколота, есть сторонники Трампа, а есть противники, в тех же самых судах. Трамп своими методами «раскачивает лодку», эту ситуацию, и предсказать что-то здесь трудно. Всё зависит от того, какое настроение сейчас у судей, но Трамп считает, что он тем самым усиливает свои позиции. Если говорить про Верховный суд, больше половины судей там консервативны, сторонники Трампа. Всё это – показатель глубокого системного кризиса в США», - заявил эксперт.



Исходя из прошлого опыта американского президента, Блохин затруднился предсказать, сможет ли продолжаться строительство стены во время судебных процессов.



«Думаю, что деньги на это могут быть выделены. Зависит от того, не решит ли Трамп «дать заднюю». Этот процесс может вызвать цепную реакцию. Опыт местонахождения Трампа у власти показывает, что когда на него давят, он не может найти какое-либо решение, начинает бояться и отступать. Здесь он также может приостановить процесс вообще», - заключил Блохин.

Стену на границе США и Мексики начали строить для того, чтобы предотвратить случаи нелегальной иммиграции. Ещё со времён своей избирательной кампании, в 2016 году, Дональд Трамп хотел возобновить строительство, говоря о том, что только таким образом нелегалы не смогут проникнуть в страну. Кроме того, по словам президента Штатов, благодаря этому сократятся государственные расходы на полицейские и силовые структуры, уменьшится преступность, а также смертность от наркотиков. С Трампом согласны далеко не все, но, несмотря на это, он намерен реализовать своё обещание.