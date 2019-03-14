Трамп рассказал о своей настоящей жене

Президент США Дональд Трамп прокомментировал очередные слухи о «фейковой Меланьи», его супруге. Об этом глава Белого дома написал в Twitter, сообщает НСН.

Ранее в сети и СМИ разгорелась дискуссия о том, настоящая ли Меланья Трампа сопровождала своего супруга в поездке в Алабаму. Многие были уверены, что с американским лидером поехала двойник Меланьи. Публикации с хэштегом #FakeMelania быстро распространились в онлайн-пространстве. В качестве доводов пользователи сравнивали формы носа и губ супруги Трампа с предыдущими фотографиями, а также отметили, что на фото из Алабамы спутница президента США держит его за руку, что, как известно, настоящая Меланья неоднократно отказывалась это делать на публике.

Американский лидер однако заявил, что распространившие информацию о якобы двойнике Меланьи Трамп СМИ, сами отредактировали фотографии, чтобы подтвердить свои ложные заявления.

«Фейковые СМИ отредактировали фотографии Меланьи, а затем продвинули теории заговора о том, что это на самом деле не она стоит около меня в Алабаме и других местах. Со временем они становятся все более невменяемыми!», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, что слухи о «фейковой Меланьи» распространяются не первый раз. Общественность задумалась об этом еще в 2017 году.