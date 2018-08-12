«Только для своих». Определен правовой статус Каспийского моря

РИА Новости

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, что дает Конвенция о статусе Каспия государствам региона.

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря гарантирует странам региона решение актуальных вопросов на принципе консенсуса и учета их интересов. Такую оценку подписанному в Казахстане документу дал президент РФ Владимир Путин.

Как пояснил в эфире НСН президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, Каспий – очень важный регион в плане энергетическом, военном, логистическом, а также с точки зрения биоресурсов. С подписания Конвенции о правовом статусе Каспия будет проще обеспечить экономическую деятельность региона, военную деятельность, а также стабилизировать отношения между странами-членами Клуба Прикаспийских государств.

«Это фактическое определение границ, то есть страны получают территориальные направления, по которым могут экономически работать. К примеру, Азербайджану будет проще работать на месторождениях, которые находятся на шельфе. То же самое касается Ирана, которому крайне важно обеспечить альтернативный доступ кроме как через южное направление. Россия также получает альтернативный турецкому направлению маршрут поставки газа в другие страны. Такого рода проекты всегда выгодны для стран, которые в них принимают участие, они делают понятными их экономические позиции в этом регионе с точки зрения добычи и с точки зрения инфраструктурных проектов», - заявил собеседник агентства.

Абзалов отметил, что Каспий является важнейшим логистическим узлом. Через страны Каспийского бассейна проходят стратегические маршруты «Шелкового пути», вокруг которых строятся инфраструктурные объекты в большом количестве, начиная лот «Прикаспийского газопровода» и заканчивая объектами, связанными с международной инфраструктурой.

«Это важнейший военный плацдарм. Именно оттуда был осуществлен удар «Калибрами». Это хороший плацдарм для работы по Ближнему Востоку, прежде всего. В Каспийское море очень сложно попасть, не являясь государством региона. Туда нет прямых выходов. Это очень важный фактор. Отсутствие на Каспии военных третьих стран гарантирует сохранение статуса–кво и сохранение нашего плацдарма», - подчеркнул политолог.

Он добавил, что пункт Конвенции, запрещающий присутствие в Каспийском море военных группировок нерегиональных держав, служит гарантом безопасности и для Ирана.

«Тегеран может не бояться получить удар с севера «Томагавками». У нас ДРСМД распространяется только на сушу, на континент. Но аналоги этих ракет, тот же самый «Томагавк», спокойно присутствует на кораблях. Использование морского направления позволяет обходить ряд ограничений, которые действуют на суше. И то, что мы контролируем Каспий и туда не придут из других стран группировки с высокоточным вооружением, это очень важный фактор национальной безопасности и обеспечения защиты национальных интересов России», – заключил Дмитрий Абзалов.

Напомним, подготовка Конвенции о правовом статусе Каспийского моря началась еще в 1996 году. Документ готовился 22 года при помощи экспертов, переводчиков и специалистов, что позволило создать выверенный и сбалансированный текс, учитывающий интересы всех пяти прикаспийских государств. Конвенция закрепила за Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Казахстаном и Ираном «исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов».