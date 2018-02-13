Территориальные претензии к Белоруссии звучат на Украине всё громче

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Алексей Дзермант объяснил НСН, почему Беларусь не реагирует на заявления Украинского института национальной памяти.

Официальный Минск не реагирует на территориальные претензии, заявляемые Украинским институтом национальной памяти, пишет ИА REGNUM. Директор учреждения, имеющего государственный статус, Владимир Вятрович, ещё в конце января текущего года заявлял, что Киев должен вернуть под свой контроль не только Крым и Донбасс, но и «земли, где украинцы были автохтонами». Речь идёт о Гомельской и Брестской областях Белоруссии.

Официальный Минск не реагирует на эти заявления в надежде на здравый взгляд на эту проблему представителей руководства соседней страны. Об этом в эфире НСН сказал белорусский политолог Алексей Дзермант. Он подчеркнул, что позиция Украинского института национальной памяти не является тождественной позиции официального Киева.

«В дискурсе украинских националистов южно-белорусские земли, особенно Брестские, Полесье, фигурируют как часть их этнической территории. Они делают карты, на которых показано, что эти земли относятся к украинской этнической территории. И Украинский институт национальной памяти Вятровича — это, конечно, структура, которая прямо транслирует националистические взгляды на историю, этнографию. Я бы не отождествлял целиком эти заявления с позицией официального Киева, всё-таки там есть более-менее здравомыслящие люди. Очевидно, этим и объясняется то, что Минск на такие частные инициативы не реагирует», — заявил политолог.

Однако, по мнению Дзерманта, Минску следует отслеживать подобные заявления и относиться к ним серьёзно. Собеседник НСН назвал причины, по которым националистические настроения в Украине могут стать вектором дальнейшей официальной политики государства.

«Важно помнить, что этот дискурс [украинских националистов] уже пропагандируется и распространяется. Он выходит из маргинального, ненаучного поля и превращается в информационный и идеологический мейнстрим Украины. Пока нет никаких официальных заявлений Киева, но Беларуси надо внимательно это отслеживать. Действительно, белорусское Полесье, Брестчина имеют такой переходный характер, там можно увидеть и черты украинского языка. Второй общеизвестный факт, что во время Второй мировой войны и после там действовали банды УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в России — НСН), которые проводили террор среди местного населения. Так что к этим заявлениям нужно относиться серьёзно, поскольку вполне возможно, что украинские националисты рано или поздно провозгласят политику экспансии. Они об этом мечтают, говорят об этом открыто. И вполне вероятно, что они могут делать попытки проникновения в то же белорусское Полесье, на Брестчину. Они уже пытались. Понятно, что в Украине хоть власть может и не провозглашать это официально, но реальную силу в стране имеют националисты, и они её наращивают. И я не исключаю, что следующий конфликт насчёт идеологии и истории, после конфликта с Польшей, будет с Беларусью. Ясно, что наши платформы, государственно, идеологически не совпадают полностью», — заключил Дзермант.

Напомним, что в 2008 году Владимир Вятрович и его единомышленники создали во Львове благотворительный фонд «Украина-Русь». Год спустя они выпустили карту под названием «Соборная Украина», на которой были обозначены «исконно украинские» земли, в том числе часть Ростовской, Воронежской, Курской и Брянской областей, вся Белгородчина, а также польские Лемковщина, Надсанье, Холмщина и Подляшье.