Таратута: Отвечать нашему МИДу на хамство Госдепа не следует

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Михаил Таратута заявил НСН, что не стоит российскому ведомству идти на ответное хамство в отношении американских СМИ.

В российском МИДе предупредили США, что в случае нового притеснения отечественных СМИ на основе национальной принадлежности выделят для американской прессы на брифингах ведомства специальные места «на камчатке». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Такой ответ последовал после отказа руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отвечать на вопросы российских журналистов в ходе брифинга в Вашингтоне. Напомним, вначале один корреспондент спросил Науэрт о перспективе переговоров РФ и США по вопросам безопасности и получил отказ, в котором представитель Госдепа указала на озабоченность Штатов кадрами в послании Владимира Путина Федеральному собранию, где был смоделирован удар новым вооружением по Америке. На возражение второго журналиста она дала краткий комментарий: «И вы из России? Тогда идем дальше». Отметим, что американские представители прессы уже поддержали коллег из России.

В свою очередь, журналист и американист Михаил Таратута в эфире НСН назвал недопустимым такой ответ российского МИДа. Он подчеркнул, что выражает журналистскую солидарность и не считает нужным переходить на язык хамства, уподобляясь представительнице Госдепа.

«На мой взгляд, конечно, этого не стоит делать. Точно так же, как американские коллеги поддержали российских журналистов, так и я поддерживаю американских коллег. Я думаю, что в данном случае это недостойный ответ. Да, спикер повела себя неприлично, недостойно, но едва ли лучший шаг — ответное хамство. Безусловно, в ряде случаев на жёсткие меры, которые по отношению к России принимает США, нам стоит отвечать аналогичным образом. Точно так же, как когда выслали наших дипломатов, необходимо было ровно 35 человек выслать в ответ, это было бы правильно. Но в данном случае совсем другие обстоятельства и во мне, лично, говорит журналистская солидарность. Я считаю, что это недопустимо», — заявил Таратута.

Мария Захарова, говоря о недопустимости поведения Науэрт, сравнила его с расизмом и дискриминацией по цвету кожи, которые были в США ещё несколько десятилетий назад, отмечает Ura.ru. При этом официальный представитель МИД РФ поблагодарила американских коллег за поддержку российских журналистов.