Судьба Монумента Славы. 600 тонн бронзы демонтируют незаконно

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Львовский политолог рассказал НСН, как боролись за сохранение памятника оппозиционные силы Украины.

Власти Львова приняли решение о скором демонтаже 30-метровой Стелы Монумента Славы. Об этом заявил заместитель мэра города Андрей Москаленко, пишет портал zaxid.net.

По его словам, было установлено, что монумент находится в аварийном состоянии. Демонтажные работы могут начаться уже весной этого года, а в дальнейшем рассматривается возможность переноса памятника в музей «Территория террора».

Львовский журналист и политолог Олег Ростовцев в эфире НСН объяснил, почему памятник было решено демонтировать, несмотря на то, что он не подпадает под действие закона о декоммунизации в Украине.

«Сегодня городской совет принял решение о демонтаже Стелы якобы потому, что она находится в аварийном состоянии. Не дожидаясь окончательного решения суда о судьбе монумента, под воздействием нацистских угроз и давления, а также в виду сочувствия львовских депутатов по отношению к нацистам, будет произведен демонтаж Стелы, а потом и самого монумента. Это 600 тонн бронзы, ценного металла. Есть возможность нажиться на этом, а также пропиариться в политическом плане, приняв участие в русофобском проекте в Украине», — пояснил Ростовцев.

Также он заявил, что решение о сносе мемориала победителям над нацизмом в Великой Отечественной войне было принято незаконно. По его словам, сторонники антироссийской риторики не стали ждать окончательного вердикта суда, и начали погром памятника ещё в середине февраля.

«В начале прошлого года националисты из городского совета инициировали это мерзкое дело. Осенью суд принял решение отказать в исковом заявлении в защиту монумента, с которым выступила оппозиционная партия Успішна Країна во главе с львовским руководителем Галиной Чайкой и движение “Украинский выбор правого народа”. Была подана апелляционная жалоба, но националисты не захотели ждать долго. И 15 февраля собралась банда представителей подразделения МВД «Сокол», ОУН и Правого сектора (организации, запрещённые в России — НСН) — с кувалдами, молотками, топорами — срубили с монумента бронзовую надпись “Освободителям от фашизма”, написали краской “Памятник оккупантам” и кувалдами отбивали монумент», — рассказал Ростовцев.

Однако он выразил сомнение, что сам памятник будет перенесён в музей «Территория террора» — на это просто не хватит денег, заметил собеседник НСН.

«Львовские музеи вряд ли пойдут на это. Все памятники советской эпохи в городе или продавались в качестве металла, или отдавались любителям. В Львовской области нет такого места для музейной экспозиции, как в Литве, допустим. И одновременно на это нет средств. Русское музейное общество имени Пушкина изгнано из своего помещения. Так что нет средств, чтобы провести эти достаточно дорогостоящие транспортировочные работы», — заключил политолог.

Монумент Славы установлен во Львове в 1970 году в честь советских освободителей от нацистов. Он представляет собой скульптурную группу, 30-метровую стелу и гранитную стену. В центре композиции находятся фигуры советского воина и Родины-матери. В 2015 году он не вошёл в список памятников, признанных наследием коммунистического строя, так как посвящён участникам Второй мировой войны.