Стрелков выразил уверенность в победе Зеленского во втором туре выборов

Экс-министр обороны ДНР заявил НСН, что Петру Порошенко нужно не допустить второго тура, чтобы остаться у власти.

31 марта на Украине состоялись выборы главы государства. По итогам подсчёта 60% бюллетеней ЦИК объявил второй тур выборов — 21 апреля. Лидером предвыборной гонки стал шоумен Владимир Зеленский, вторую позицию занял действующий глава государства Пётр Порошенко, третью — Юлия Тимошенко.

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в ходе брифинга в НСН заявил, что уверен в победе Владимира Зеленского во втором туре голосования.

«Я полагаю, в случае отсутствия серьёзных нарушений Зеленский победит практически без вариантов. Порошенко смог наскрести столько, сколько смог. Это протестное голосование. Поэтому мы можем до 21 апреля ожидать каких-либо резких изменений на фронте, на Донбассе. Я не могу предсказывать, будут эти изменения или нет, но объективно, чтобы Порошенко остаться у власти нужно не допустить второго тура выборов», — заявил Стрелков.

Напомним, по данным национального экзитпола, лидерами первого тура стали шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,4% голосов, действующий президент страны Пётр Порошенко с 17,8% голосов и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 14,2% голосов.