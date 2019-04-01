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Стрелков: Разрыв договора о дружбе с РФ не повлияет на положение Донбасса

1 Апреля 2019 в 14:43
Стрелков: Разрыв договора о дружбе с РФ не повлияет на положение Донбасса

Экс-министр обороны ДНР заметил в эфире НСН, что дальнейшее ухудшение экономических связей между Москвой и Киевом неизбежно.

1 апреля закончилось действие договора о дружбе между Россией и Украиной. Об этом напомнил действующий президент Украины, претендующий на второй срок, Пётр Порошенко.

Это обстоятельство не способно сильно повлиять на положение Донбасса, заметил в пресс-центре НСН бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин).

«Я не думаю, что это может серьёзно ухудшить ситуацию с Донецке и Луганске по сравнению с нынешней. Не секрет, что донецкий и луганский уголь продолжает поставляться через территорию России по различным серым схемам. Ни Украина не может обойтись без этого угля, ни Донецк и Луганск не могут обойтись без его продажи. Разрыв экономических связей с РФ был и остаётся неизбежным, чем дальше, тем больше они будут деградировать со временем. Однако, с учётом того, что у нас 70% торговли идёт через Одесский порт, просто будут платить больше наши коммерческие организации за проводку грузов», — заявил Стрелков.

Ранее в эфире НСН он сделал прогноз того, как поменяется ситуация в Донбассе в случае победы во втором туре выборов Владимира Зеленского. Напомним, по итогам подсчёта 60% голосов украинский ЦИК принял решение о проведении второго тура выборов. Лидером гонки стал Владимир Зеленский, на второй позиции — Пётр Порошенко, на третьем — Юлия Тимошенко.

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