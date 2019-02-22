Страсти по-каталонски: Суд над властями региона поднял новую волну протестов

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС в эфире НСН, с чем связаны возобновившиеся в регионе протестные движения.

В четверг, 21 февраля в Каталонии произошли столкновения протестующих с местной полицией Mossos d'Esquadra. По сообщению совета внутренних дел женералитета, в ходе происшествия пострадало 28 человек, в том числе 12 силовиков. Кроме того известно об одном пострадавшем журналисте каталонского телеканала TV3. Три человека были задержаны за сопротивление сотрудникам Mossos d'Esquadra. Протест был организован сторонниками независимости региона, активистами движения «Комитеты защиты республики».

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин в эфире НСН рассказал, что протесты связаны с начавшимся судом над представителями руководства Каталонии (слушайте аудио).

«Суд только начался над 12 представителями руководства Каталонии. Сейчас пока идет первый этап этих слушаний. В итоге судебное постановление будет, может быть в июле или в августе, но уже сейчас совершенно понятно, что этот суд может сделать турбулентной ситуацию в Испании. Там и так страсти бушуют. Все-таки можно полагаться на мнение Пучдемона о том, что около 80% каталонцев требуют именно референдума. Они выходят под лозунгом, что референдум, это не преступление, самоопределение, это не преступление. Подавляющее большинство каталонцев, действительно, требуют возможности референдума», — объяснил эксперт.

Напомним, последние протестные акции сторонников независимости Каталонии прошли в Барселоне в декабре 2018 года. Протестующие заблокировали дороги после решения премьера Испании провести встречу министров в Барселоне. В одном из районов города протестующие стали бросать в полицейских различные предметы, от момент тысячи людей вышли и на мирные акции.