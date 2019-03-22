«Страдания как искусство». В США рассказали о проблемах россиян

Россияне привыкли к трудностям и лишениям, пишет обозреватель американского издания The Washington Times Л. Тодд Вуд. По его словам, в России страдание считается искусством, сообщает НСН.

Автор напоминает, что после падения цен на нефть в 2014 году и введения западных санкций из-за присоединения Крыма к России, доходы обычных россиян сократились. Однако в последние годы этот кризис немного смягчился, пишет обозреватель, благодаря грамотной политике российского Центробанка.

«Русские привыкли терпеть такие трудности. Страдание - это вид искусства в этой части мира, до тех пор, пока власти страны говорят, что жертвы приносятся во благо России-матушки. Однако когда эта риторика провалится — берегитесь», — предупреждает г-н Вуд.

По его словам, россиян сейчас пугает возвращение «репрессий и цензуры», в связи с законами об ограничении их интернет-свобод.

«Случайная смерть журналиста или оппозиционера уже давно стали нормой в России Владимира Путина. В этих случаях избиратели всегда могли сказать, что жертвы просто слишком сильно давили и "сами виноваты". Это не было личным делом», — пишет обозреватель The Washington Times.

Однако теперь, считает автор, с вероятным принятием закона об автономном Рунете или уже подписанными Путиным законами о неуважении к власти и фейковых новостях, для многих россиян ситуация в стране стала личным делом.

«Русские привыкли к интернет-свободе. Будет непросто загнать джинна обратно в бутылку», — отмечает г-н Вуд.

Обозреватель американского издания заключает, что скорее всего, уже слишком поздно для интернет-свободы в России. В связи с этим, по его данным, многие россияне уезжают на Запад, чтобы спастись от «ползучей репрессии». Однако автор замечает, что и жители западных стран стлакиваются с «отвратительными» примерами цензуры и репрессий, и задается вопросом, куда же уезжать им.