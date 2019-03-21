Стало известно, в какой стране больше всего доверяют Путину

Более половины населения доверяют российскому президенту Владимиру Путину в 5 из 17 опрошенных стран. Таковы результаты опроса The Spectator Index, сообщает НСН.

На вопрос «уверены ли вы во Владимире Путине как лидере» положительно ответили 77% респондентов из России, 75% из Индии, 60% из Индонезии, 52% из Пакистана и половина опрошенных из Нигерии.

В Европе доверия к Путину оказалось меньше. В Италии уверенность в его лидерстве выразили 45%, в Германии — 36%, в Великобритании — 33% и всего 29% во Франции. В Соединенных Штатах в российском лидере высказали уверенность 31% респондентов.