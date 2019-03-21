Стало известно, в какой стране больше всего доверяют Путину

Более половины населения доверяют российскому президенту Владимиру Путину в 5 из 17 опрошенных стран. Таковы результаты опроса The Spectator Index, сообщает НСН.
На вопрос «уверены ли вы во Владимире Путине как лидере» положительно ответили 77% респондентов из России, 75% из Индии, 60% из Индонезии, 52% из Пакистана и половина опрошенных из Нигерии.
В Европе доверия к Путину оказалось меньше. В Италии уверенность в его лидерстве выразили 45%, в Германии — 36%, в Великобритании — 33% и всего 29% во Франции. В Соединенных Штатах в российском лидере высказали уверенность 31% респондентов.
Say they have confidence in Putin's leadership.— The Spectator Index (@spectatorindex) March 20, 2019
Russia: 77%
India: 75%
Indonesia: 60%
Pakistan: 52%
Nigeria: 50%
Italy: 45%
South Africa: 41%
Turkey: 39%
Germany: 36%
Canada: 35%
UK: 33%
Mexico: 32%
US: 31%
France: 29%
Japan: 20%
Poland: 16%
Saudi: 12%
(Spectator Index)