Стало известно, в какой стране больше всего доверяют Путину

Более половины населения доверяют российскому президенту Владимиру Путину в 5 из 17 опрошенных стран. Таковы результаты опроса The Spectator Index, сообщает НСН.

На вопрос «уверены ли вы во Владимире Путине как лидере» положительно ответили 77% респондентов из России, 75% из Индии, 60% из Индонезии, 52% из Пакистана и половина опрошенных из Нигерии.

В Европе доверия к Путину оказалось меньше. В Италии уверенность в его лидерстве выразили 45%, в Германии — 36%, в Великобритании — 33% и всего 29% во Франции. В Соединенных Штатах в российском лидере высказали уверенность 31% респондентов.

Say they have confidence in Putin's leadership.



Russia: 77%

India: 75%

Indonesia: 60%

Pakistan: 52%

Nigeria: 50%

Italy: 45%

South Africa: 41%

Turkey: 39%

Germany: 36%

Canada: 35%

UK: 33%

Mexico: 32%

US: 31%

France: 29%

Japan: 20%

Poland: 16%

Saudi: 12%



(Spectator Index)