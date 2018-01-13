США назвали ВКонтакте пиратским ресурсом

США назвали российскую социальную сеть ВКонтакте пиратским ресурсом и указали ее в списке сайтов, которые нарушают права собственности. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Как утверждается в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, несмотря на то, что VKontakte достаточно интенсивно борется с пиратством, все же она остается рассадником противоправной деятельности, а американская киноиндустрия каждый месяц сигнализирует об обнаружении многих тысяч пиратских файлов. Помимо VK в черном списке сайтов Министерства Торговли США оказались торрент-трекеры Rutracker и BitTorrent.

По словам представителей пресс-службы ВКонтакте, соцсеть активно работает по лицензированию аудио- и видеоконтента и оперативно помогает ограничивать доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него.