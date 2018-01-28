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СовФед: Польша кричит о российской угрозе, надеясь на американское финансирование

28 Января 2018 в 16:02
СовФед: Польша кричит о российской угрозе, надеясь на американское финансирование
РИА Новости

Сенатор Игорь Морозов в эфире НСН рассказал, что стоит за антироссийскими заявлениями польских политиков.

Польское руководство в последнее время польское руководство все чаще говорят о российской угрозе. Это обусловлено тем, что поляки заняли довольно жесткую позицию к некоторым правилам ЕС и рискуют остаться без поддержки Брюсселя, а также лишиться части субсидий. Такое мнение высказал в эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов.

«Польская внешняя политика направлена в общем мейнстриме американского внешнеполитического курса, то есть используются все методы ради создания жупела российской угрозы для Европы. Американцам это необходимо для того, чтобы продавать в НАТО как можно больше оружия. Трамп уже приступил к реализации крупных контрактов в двусторонних форматах. Это мы видим на примере ближневосточных стран и Азии. Он хотел бы внедриться и в европейский военный бюджет. Здесь поляки Трампу подыгрывают», - заявил собеседник агентства.

Одновременно с этим создается общественно мнение, что для Европы и приграничных стран, таких как Польша, Россия является реальной угрозой. Однако вся суть антироссийских заявлений официальных лиц Польши сводится к одному – требованию дополнительного финансирования, уверен Игорь Морозов.

«Польши и три прибалтийские страны представляют собой своеобразный квартет государств, которые громче всех кричат «держи вора»! На самом деле, это расчет на дополнительное финансирование, размещение вооруженных сил НАТО. В настоящее время в этих странах размещены четыре многонациональных батальона, общей численностью чуть больше 4 тысяч солдат. Но полякам и прибалтам этого мало. Они хотят быть более полноценными членами НАТО и играть более серьезную роль в натовской стратегии. Для этого, конечно, нужно финансирование», - заключил сенатор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках экономического форума в Давосе заявил изданию Politico, что Россия на сегодняшний день является для Польши реальной и наиболее серьезной угрозой.

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