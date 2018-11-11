Совфед: Малькевич и его портал давно находится в разработке ФБР

РИА Новости

Сенатор Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что права человека и свобода слова в США остались

в прошлом, теперь спецслужбы действуют против журналистов «по жестким лекалам».

Задержание российского журналиста, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича является частью гибридной войны, развязанной американцами против России. Такое мнение высказал в эфире НСН член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Идет самая настоящая гибридная война против России. В ней участвуют спецслужбы, и у них есть свой сектор ответственности - за жесткие показные меры, которые отражают информационную политику США», - заявил собеседник агентства.

Сенатор отметил, что после промежуточных выборов, на которых большинство в Палате представителей получили демократы, так называемое «российское дело» пойдет на новый виток. Это грозит новыми расследованиями в отношении главы Белого дома Дональда Трампа, и новыми обвинениями в отношении находящихся в США россиян.

«Сегодня нам нужно быть готовыми к тому, что американские спецслужбы будут работать против граждан РФ по самым жестким лекалам своей оперативной работы. Соблюдение прав человека, свобода слова – это категории, которые когда-то Америка провозглашала в качестве самых высших идеалов своего общества, отошли в далекое прошлое. Сегодня ничего этого нет, идет самая настоящая война. США борются за глобальное превосходство, которое уже рушится, а они пытаются его удержать. Поэтому Россия и Китай объявлены долгосрочными стратегическими угрозами интересам Америки», – пояснил Игорь Морозов.

По словам сенатора, информационное поле сегодня превратилось в театр военных действий. В Вашингтоне не хотят «слышать правду» и карают каждого, кто с этим не соглашается.

«Россиянин Малькевич развил блестящий портал USA Really, поэтому является объектом вожделенной разработки FBI. Это первые шаги – сначала Бутина, теперь Малькевич, скоро появятся новые фигуранты их разработок. Мы должны быть к этому готовы. Все это будет длиться до конца срока Трампа. Сейчас уже говорят о том, что Китай имел огромное влияние на промежуточные выборы. И если бы не победили демократы, то антикитайская волна затмила бы антироссийскую истерию 2016 года», - заключил Игорь Морозов.

Ранее стало известно о задержании в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича сотрудниками ФБР. Позже он рассказал, что его допрашивали несколько часов, в том числе задавали вопросы о так называемом «вмешательстве России в выборы президента США 2016 года». Кроме того, сотрудники спецслужб заявили о необходимости зарегистрировать портал USA Really в качестве иногента, а также изъяли все электронные носители россиянина и проверили их содержимое. После этого Малькевич был отпущен без предъявления обвинений. Посольство РФ в Вашингтоне уже направило в Госдеп запрос по обстоятельствам задержания российского журналиста.