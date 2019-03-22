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Советника Трампа обвинили в переписке с иностранными лидерами по WhatsApp

22 Марта 2019 в 09:00
Советника Трампа обвинили в переписке с иностранными лидерами по WhatsApp

Старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера обвинили в использовании мессенджера WhatsApp для общения с лидерами других стран, сообщает НСН со ссылкой на публикацию Bloomberg.

В четверг, 22 марта председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США Элайджа Каммингс в письме юристу Белого дома Пэту Чиполлоне указал, что в декабре прошлого года адвокат Кушнера заявил, что он использует WhatsApp в служебных целях. По словам адвоката, Кушнер ничего не нарушает, так как потом делает скриншоты переписки и отправляет на свою служебную почту.

Элайджа Каммингс заявил, что Белый дом до сих пор не предоставил комитету необходимые документы для расследования такой практики советника Трампа.

Конгрессмен добавил, что адвокат Кушнера сообщил о том, что дочь Дональда Трампа Иванка продолжает получать электронные письма, связанные с госслужбой, на свою личную почту.

Напомним, что одной из основных линий атак Дональда Трампа на соперника по президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон был скандал с ее использованием личной почты для рабочих целей.

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