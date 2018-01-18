СМИ сообщают о начале поставок российских систем С-400 в Китай

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Из России в Китай по контракту начали поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в четверг, 18 января.



В Рособоронэкспорте в августе 2017 года сообщали, что приступили к исполнению контракта на поставку ракетных систем С-400 Китаю.

Ранее четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд приобрела у России Турция, сообщает Газета.ру.

«Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.