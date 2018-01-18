Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
В мире

СМИ сообщают о начале поставок российских систем С-400 в Китай

18 Января 2018 в 11:57
СМИ сообщают о начале поставок российских систем С-400 в Китай
Фото: укроп.org

Из России в Китай по контракту начали поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в четверг, 18 января.

В Рособоронэкспорте в августе 2017 года сообщали, что приступили к исполнению контракта на поставку ракетных систем С-400 Китаю.

Ранее четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд приобрела у России Турция, сообщает Газета.ру.

«Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.