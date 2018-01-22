Сирийский конфликт обсудят в Совбезе ООН

Совбез ООН обсудит сегодня ситуацию в Сирии. Инициатором экстренного заседания стала Франция, сообщает «Русская Планета».

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском районе Африн. На этих территориях проживают 1,5 млн сирийских курдов., сообщает Газета.ру .

Ранее в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана развернуть на севере Сирии военную операцию выгодно для России. Турция же при этом рискует завязнуть в партизанской войне. По мнению Сатановского, «мечта хрустальная, чтобы турки рассорились с американцами. «Такое впечатление, что Эрдоган долго просчитывал варианты и решил идти тем путём, который поможет российским планам в Сирии», - резюмировал эксперт.