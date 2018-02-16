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Сирийские курды: Американские войска смогут успокоить Эрдогана

16 Февраля 2018 в 15:45
Сирийские курды: Американские войска смогут успокоить Эрдогана
Джавад Мухаммад в эфире НСН назвал возможные результаты встречи турецкого лидера с Рексом Тиллерсоном.

В государственном департаменте США назвали прошедшую встречу госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом Турции Тайипом Эрдоганом продуктивной. Согласно информации, поступившей от источника, встреча, которая продолжалась больше трех часов, включала обсуждение ситуации в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом.

В эфире НСН представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад объяснил, о чем могла идти речь в ходе встречи Тиллерсона и Эрдогана.

«На мой взгляд, переговоры в основном могли касаться Африна и ситуации в северном Алеппо. Мне кажется, что они договорились о размещении там американских войск. Они скорее всего будут на границе, чтобы успокоить Эрдогана. Он придирается к Демократической армии Сирии, говоря, что они террористы. Американцы, в свою очередь, заявляют, что все террористы сплотились вокруг Эрдогана. Если они договорятся, то именно о размещении вдоль границы американских войск, возможно даже совместно с турецкими. Но американцы в Сирию их не допустят. Взамен Эрдоган должен прекратить свое нападение на Африн. Там идут ожесточенные бои, но Демократическая армия Сирии его хорошо проучила», - отметил представитель курдов.

Напомним, отношения между Турцией и США находятся в сложной ситуации по ряду причин, в частности, по вопросу о поддержке США формирований сирийских курдов в Африне, против которых Анкара проводит военную операцию.

Отметим, по итогам встречи с Эрдоганом Тиллерсон заявил, что США признают законное право Турции обеспечивать безопасность своих границ.

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