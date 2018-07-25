Шушкевич: Польше давно пора отменить визы для граждан Белоруссии

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН сравнил отмену виз для граждан республики с чемпионатом мира по футболу, прошедшим в РФ.

Польша планирует расширить сотрудничество с Белоруссией, заявил посол Польши в республике Артур Михальски во время визита в Гродно. Он также положительно оценил безвизовый режим, который действует на территории Белоруссии для жителей страны-члена Евросоюза и не исключил, что Варшава может сделать ответный шаг. Как пояснил Михальски, недавний визит министра транспорта Польши в Брест поможет сделать границу между государствами более прозрачной, сообщает СТВ.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что Варшаве давно пора ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии.

«Белоруссии будет выгоден безвизовый режим, особенно белорусам, которые платят за визу большие деньги. Я не вижу в этом никакого политического аспекта. Давно пора это сделать, потому что уже очень давно ведутся такие разговоры», - отметил собеседник НСН.

Станислав Шушкевич также сравнил возможную отмену виз для граждан Белоруссии с чемпионатом мира по футболу, который прошёл в РФ в 2018 году.

«Надеяться, что отношения с Польшей будут способствовать демократизации или утверждению справедливости во власти – абсолютно пустая надежда. Это будет очередной цирк под руководством нашего (белорусского – НСН) президента. У нас давно нет выборов. Об этом хорошо знает Польша, которая не признала её представителей ни после одних выборов 1996 года. Надеяться, что в этом плане будут какие-то изменения, нет. Это примерно как футбольный матч на ЧМ по футболу: то, что дали возможность приезжать широкому кругу болельщиков, не влияет на политические отношения России», - заключил Шушкевич.

Напомним, в феврале 2017 года Белоруссия сделала безвизовым въезд на территорию страны для граждан 80 государств. Среди них – Польша, США, Бразилия, Канада, Китай, Мексика, Япония, Германия, Франция и другие. Они могут приезжать на пять дней неограниченное количество раз в году. Однако сделать это можно только через аэропорт в Минске.