Шушкевич не обиделся на «украинское происхождение» Белоруссии

Фото: Станислав Шушкевич //РИА Новости/Дмитрий Донской

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии заявил НСН, что не видит смысла искать историческую справедливость в вопросе происхождения стран.

Россия и Белоруссия произошли от Украины. Такое заявление сделал в интервью итальянскому изданию Observador глава МИД Украины Павел Климкин. Он подчеркнул, что именно Киев играл роль в формировании Европы и её ценностей, а принятие в 988 году христианства предопределило европейскую судьбу его страны.

«После крещения в Киеве [в 988 году] христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий возникли современная Белоруссия и Россия», — отметил Климкин.

Оспаривать историческую подоплёку вопроса счёл бессмысленным в эфире НСН экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. При этом он поддержал становление на Украине автокефальной церкви, вызвавшее раскол между Московским патриархатом и Киевским.

«Я боюсь, что я не историк. Но как человек, волей судьбы имевший отношение к политике, хочу сказать, что мне нравится, что Украина совершенно законным образом возымела Украинскую православную церковь и не хочет быть под российским влиянием, проводит достойную политику. Но исторически искать тут справедливость невозможно. Просто это неуместно, так как 15 таких автокефальных церквей есть и они, увы, не подчинены России. Россия не показывает пример достойной религиозности. А народ верующий, российский, хороший. Ну, что ж, он всё стерпит», — заметил Шушкевич.

При этом ничего обидного для Минска в заявлении Климкина собеседник НСН не усмотрел.

«Ничего обидного не вижу здесь. Россия всегда будет видеть обидное, это её привычка. Но понять же её невозможно, как вы знаете. Можно только верить. Я в неё не верю. Потому что в России есть два понятия — Кремль и народ. Я народ люблю, люблю Россию, и очень сдержанно отношусь к Кремлю, к российской власти. Пока был Ельцин, я был в восторге», — заключил Шушкевич.

Напомним, в январе 2019 года Украина получила от Константинополя автокефалию и приступила к обновлению своей независимой церкви. Русская православная церковь посчитала эти действия расколом и разорвала отношения с Константинополем, принявшим такое решение.