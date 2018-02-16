Шестой транш для Белоруссии. Нужен, но проблем не решит

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Эксперт объяснил НСН, почему Минск так часто нуждается во внешнем финансировании.

Шестой по счёту транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 200 миллионов долларов рассчитывает получить Белоруссия в феврале этого года, пишет «РИА Новости». Об этом в Минске заявил замминистра финансов Юрий Селиверстов.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему для Минска важно получить этот кредит. Экономическое положение в стране, по его словам, оставляет желать лучшего, а транш Беларусь ожидала от ЕФСР ещё в январе.

«Сейчас внешний долг Беларуси около 17 миллиардов долларов. Уже в январе этого года страна потеряла почти миллиард долларов из своих золотовалютных резервов, эти деньги ушли за долги.

К сожалению, оказалась убыточной белорусская нефтеперерабатывающая промышленность, поэтому пришлось поднимать цены на бензин. Кроме того, по итогам года выяснилось, что пострадал белорусский экспорт.

Даже сейчас Минск завозит сахар из России, чего никогда не было. Российский сахар дешевле, и он выбивает белорусский сахар даже с местного рынка. Поэтому правительство запретило местным торговым сетям продавать дешевый сахар, директивно установив нижнюю границу оптово-розничных цен.

Это всё сказывается на качестве жизни белорусов. Дело в том, что последние семь-восемь лет потери белорусского государства компенсирует население. Это делается путём наращивания неналоговых изъятий, которые в народе называют “поборами”, и за счёт роста цен на монопольные услуги.

Только что, в январе, тарифы ЖКХ в Беларуси выросли на 25%-45% по различным позициям, а электричество подорожало на 15%. Рост расходов населения оказался скачкообразным.

Так что эти 200 миллионов долларов транша будут не лишними для белорусского народа. И надо подчеркнуть, что белорусская сторона ждала их в январе, потому что это могло помочь закрыть дыру в золотовалютном резерве», — заметил Зимовский.

Однако и с получением транша, финансовые дела Беларуси не слишком улучшатся, заметил эксперт. Для того чтобы получить и потом вернуть кредит, государству придётся облагать население всё новыми и новыми «поборами».

«Надо понимать, что ЕФСР даёт Минску кредит под рыночные условия, то есть под реформы. Значит, будут опять какие-то болезненные для населения меры, чтобы получить этот транш. И следует добавить, что в данных условиях Беларусь была вынуждена обратиться к Западу. Местный Минфин планирует организовать новое внешнее заимствование на европейских финансовых рынках в 600 миллионов долларов, за счёт т.н. евробондов. Причём по ставке, почти вдвое выше, чем процент по кредиту ЕФСР.

Однако в краткосрочной перспективе эти деньги белорусам очень нужны. В отчёте перед фондом нет необходимости, потому что условием выдачи транша является программа реформ. В дальнейшем фонд озабочен только тем, чтобы вернуть выплаченные деньги. В этом сложности нет, так как Беларусь всегда очень аккуратно платит по своим внешним заимствованиям. Все предыдущие кредиты были своевременно погашены, хотя, конечно, это заставляет население потуже затянуть пояса», — заключил собеседник НСН.

Добавим, что, говоря о шестом транше, замминистра финансов Белоруссии заметил, что Минск уже начал обсуждение условий получения последнего, седьмого транша. Его сумма также составит 200 миллионов долларов.