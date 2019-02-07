«Северный поток – 2» стал для Франции разменной монетой

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Глава Центра французских исследований Института Европы РАН рассказал НСН, почему Париж не поддержит Германию в лоббировании интересов проекта газопровода.

Франция собирается выступить против предложенного Германией плана по освобождению проекта «Северный поток – 2» от общих для отрасли ЕС ограничений. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источник во французском правительстве. По его словам, Париж не хочет увеличивать зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС.

В этом вопросе у Париж руководствуется собственными интересами, а не желанием навредить Москве, заявил в эфире НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его мнению, проект газопровода может стать разменной монетой для жителей Пятой республики.

«Я не думаю, что это антироссийская акция. Заинтересованность Франции в этом проекте гораздо ниже, чем у Германии. И хотя Россия является партнёром Франции в этом отношении тоже, с Германией у России гораздо больше интересов. То, что основные французские интересы в энергоснабжении другие, это объективный факт. Во-вторых, я думаю, нельзя исключить и другое: известно, насколько серьёзно давление американцев в этом отношении. Здесь можно предположить такие замещающие факторы, как сопротивление американцев по иранскому досье и санкции в отношении Ирана. Это больше отвечает интересам Франции, нежели защита “Северного потока – 2”. Здесь критическая позиция французов может быть разменной монетой в процессе формирования политики ЕС диверсификации энергоснабжения. Ели американцы будут наказывать немцев за “Северный поток – 2”, то французам не с руки встать под этот же прицел. Они не хотят брать на себя лишний риск там, где это не диктуется их интересами», — разъяснил Рубинский.

Добавим, намерение Елисейского дворца поддержать директиву ЕС, усложняющую осуществление проекта «Северный поток-2», подтвердил представитель МИД Франции. Ранее Еврокомиссия предложила распространить действие энергетического законодательства ЕС на морские газопроводы. Это может ударить по экономике проекта «Северный поток – 2», так как речь пойдёт о регулировании тарифов на прокачку газа, а также об обязанности резервировать транспортные объёмы для третьих лиц.