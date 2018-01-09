Северная и Южная Кореи решили восстановить полномасштабное сотрудничество. Это самая популярная новость часа по данным агрегатора СМИ-2. Будут возобновлены контакты в разных областях, в том числе по военной линии. Решено также, что спортсмены КНДР примут участие в олимпийских играх в Пхёнчхане. Таков итог министерских переговоров двух стран, проведённых в пограничной зоне впервые за последние 3 года. Пхеньян и Сеул восстановили военную линию «горячей связи» для предупреждения инцидентов в Желтом море. Отношения между КНДР и Северной Кореей были заморожены на фоне активизации Пхеньяном своей ядерной программы.