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Северная и Южная Кореи решили восстановить полномасштабное сотрудничество

9 Января 2018 в 19:01
Северная и Южная Кореи решили восстановить полномасштабное сотрудничество

Северная и Южная Кореи решили восстановить полномасштабное сотрудничество. Это самая популярная новость часа по данным агрегатора СМИ-2. Будут возобновлены контакты в разных областях, в том числе по военной линии. Решено также,  что спортсмены КНДР примут участие в олимпийских играх в Пхёнчхане. Таков итог министерских переговоров двух стран, проведённых в пограничной зоне впервые за последние 3 года. Пхеньян и Сеул восстановили военную линию «горячей связи» для предупреждения инцидентов в Желтом море. Отношения между КНДР и Северной Кореей были заморожены на фоне активизации Пхеньяном своей  ядерной программы.

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