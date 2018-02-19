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Сенатор: США ищут любой предлог для выхода из договора о РСМД

19 Февраля 2018 в 13:41
Сенатор: США ищут любой предлог для выхода из договора о РСМД
Фото: news.vse42.ru

В эфире НСН Владимир Джабаров заявил об отсутствии информации о нарушении со стороны РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, таким образом, РФ провоцирует новую ядерную гонку.

В эфире НСН первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не располагает информацией о каких-либо нарушениях договора со стороны России (слушайте аудио):

«Они пытаются разорвать этот договор, чтобы из него выйти, и ищут любой предлог, чтобы свалить все на нас. У меня нет информации, что Россия нарушает этот договор. А генсек НАТО, чем подставлять Россию, лучше пусть расскажет, почему они постоянно наращивают свое присутствие у российских границ? Приближаются к нам все ближе и ближе, разворачивают новые системы ПРО. Если НАТО считает себя оборонительной организацией, то почему такие агрессивные планы? Это заявление продиктовано Генсеку США из Вашингтона, и он его просто озвучил», - считает сенатор.

В интервью газете Bild Йенс Столтенберг также заявил, что Россия собирается разработать и испытать новую ракету средней дальности. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал ядерный арсенал США самым сильным в мире, сообщает Газета.ру.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Странам, в соответствии с Договором, было предписано в течение трёх лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты, как на европейской, так и на азиатской территории СССР. К июню 1991 года договор был выполнен. В настоящее время Россия и США обвиняют друг друга в нарушении договора.

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