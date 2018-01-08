Сенатор рассказал, какие темы обсудит глава Генштаба РФ с коллегой из НАТО

РИА Новости

Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что предметом разговора Валерия Герасимова и Кертиса Скапаротти станет ситуация в Сирии и на Украине, проблема КНДР, а также евро-ПРО.

Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет встречу с Верховным главнокомандующим ситами НАТО в Европе американским генералом Кертисом Скапаротти. Об этом стало известно 8 января.Повестка переговоров не разглашается.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН предположил, что генералы осудят активизацию боевиков в Сирии, развитие ситуации на Украине и северокорейский конфликт.

«Конкретных вопросов, которые будут обсуждаться, я не знаю, но на поверхности лежит проблема в Сирии по активизации оставшихся бандформирований при поддержке американского спецназа и спецслужб. Не просто противодействие силам САР, а противодействие России и прямое столкновение. Не останется без внимания и перевод ИГИЛ в Афганистан – его подразделений, структуры, его главарей, - и возможная активизация, которая уже наметилась там, в том числе по дестабилизации ситуации в регионе. Думаю, что предметом обсуждения станут КНДР, Восточная Европа, продвижение НАТО и действия по созданию инфраструктуры НАТО у границ России. Это те основные проблемы, которые сегодня существуют. Я не думаю, что они будут обсуждать мифы о российском вмешательстве», - заявил собеседник агентства.

Клинцевич отметил, что каждая из этих проблем противоречит национальным интересам России, а значит, Москва ни на шаг не отступит, отстаивая свои позиции.

«Напряженность, действительно, очень большая и если ничего не поменяется, то у нас с американцами может произойти какое-то прямое столкновение. Что касается Северной Кореи, то там может возникнуть региональная война, которая затронет интересы России. Я бы им не советовал участвовать в таких локальных, эпизодических вещах», - предупредил сенатор.

Еще одной темой для обсуждения может стать Украина. По словам парламентария, США давно поставили крест на «Минских соглашениях» и проводят на Востоке Украины линию конфронтации, в которую пытаются втянуть Вооруженные силы России.

«Там очень много таких действий и шагов. Мы о них знаем и эта тема, как мне кажется, тоже получит некий откровенный разговор на встрече руководителей двух военных ведомств. Могут затронуть и другие темы, но они истинное содержание этих разговоров никто не узнает, они останутся закрытыми для широкой публики», - заключил сенатор.

Встреча глава Генштаба РФ и главнокомандующего силами НАТО в Европе пройдет в январе в Баку, пишут «Известия».