«Сегрегация в мягких перчатках»: РАН – о языковом инциденте в латвийском автобусе

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Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН рассказал НСН, что проблемы русскоязычного населения в странах Прибалтики стоят достаточно остро.

В Латвии пассажирка рейсового автобуса «вцепилась в волосы» водителю. Как пишет РИА Новости, по её словам, она якобы проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина «притворялась», что не знает государственного языка. При этом пассажирка настаивала на том, чтобы с ней говорили на латышском. Однако водитель «лишь ухмыльнулась» и продолжила движение. В итоге женщине не оставалось ничего, кроме как наброситься на водителя и вцепиться ей в волосы. В итоге жительницу Латвии и её трехлетнего ребёнка высадили «в поле», вдали от остановки. По её словам, ей пришлось преодолеть неблизкий путь под дождём и в темноте.

Комментируя инцидент, в беседе с НСН заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов назвал его частным случаем. Но при этом задался вопросом о том, можно ли возвести его в ранг явления.

«Если говорить о проблеме русскоязычных и не граждан в странах Прибалтики, то можно констатировать тот факт, что проблема не исчезла. Правящие элиты рассчитывали, что с течением времени эта проблема может утратить свою остроту, пойдёт процесс приспособления и адаптации, а это приведёт к тому, что проблема не будет беспокоить эти страны. Эту категорию граждан обманули, когда боролись за власть и говорили о том, что всё будет хорошо. А потом взяли и ввели законы, ущемляющие граждан "не титульной" национальности. Отмечу, что русскоязычные были исключены из процесса приватизации, также им нельзя занимать определённые должности, например, провизор, пожарный, полицейский и прочие. Это привело к тому, что образовались две "общины", которые живут отдельно и напряженность между ними сохраняется. Поэтому в этом частном случае, как в капле воды, видна сложность сложившейся ситуации, которая в течение уже почти тридцати лет не решается», - отметил собеседник НСН.

При этом Константин Воронов отметил, что русскоязычное население в основном представлено в частном бизнесе.

«Пришлось приспосабливаться. Но официальный курс о выдавливании русскоговорящих, о запрещении русских школ продолжается. Обучение на русском языке ущемляется, и борьба по этому вопросу продолжается. Власти надеялись, что часть будет выдавлена в Россию, часть поедет в Европу, часть как-то приспособиться и смягчится. Но ничего не получилось. И сейчас мы видим, что эта сегрегация "в мягких перчатках" действует на бытовом уровне. Произошедший инцидент вовсе не свидетельствует о толерантности. Это всё – социальный горючий материал, который может вспыхнуть в любой момент», - заключил эксперт.

Возвращаясь к инциденту в латвийском рейсовом автобусе, следует отметить, что у представителей Даугавпилсского автобусного парка иная версия случившегося. В частности, там настаивают на том, что у водителя есть необходимые знания государственного языка, а напавшая на неё пассажирка попросту не подготовилась к выходу из транспорта.

Отмечается, что видеонаблюдение в автобусе не велось, а это значительно усложнит выяснение всех подробностей произошедшего. К слову, если станет известно, что водитель всё же не знает латышский, ей может грозить штраф в размере от 35 до 280 евро.