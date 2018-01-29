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Саули Ниинистё одержал победу на выборах в Финляндии

29 Января 2018 в 09:48
Саули Ниинистё одержал победу на выборах в Финляндии
Фото: bigplanet.media

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё победил на выборах главы государства. После подсчет 100 процентов голосов его поддержка со стороны избирателей составила 62,7 процентов, сообщает РИА Новости. Результаты остальных кандидатов на президентских выборах оказались менее 15 процентов голосов.

Ранее сообщалось, что Саули Ниинистё, баллотирующийся на второй срок, побеждает на выборах после подсчёта 52,2 процентов голосов, отмечает RT.

Официальные итоги выборов будут объявлены 30 января, пишет Газета. ру.

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