«Самый объективный и популярный». В Совфде вспомнили Кофи Аннана

РИА Новости

Сенатор Андрей Климов в беседе с НСН выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генсека ООН Кофи Аннана.

Экс-генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан скончался в возрасте 80 лет. Как говорится в сообщении ООН, «великий человек, лидер и визионер» умер 18 августа в кругу семьи после непродолжительной болезни.

Соболезнования по поводу кончины Аннана выразил действующий глава ООН Антониу Гутерреш, который в своем обращении назвал предшественника «действующей силой добра», представляющей «саму ООН».

Как отметил в беседе с НСН член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, Кофи Аннан проводил достаточно взвешенную политику и пользовался в мире заслуженным авторитетом.

«Очень трудно возглавлять такие организации как ООН - много членов, много разных интересов переплетается, и удерживать все это в какой-то системе, балансировать, это серьезное искусство. Кофи Аннан владел им в совершенстве. Все, кто с ним встречался когда-либо, характеризовали его только с позитивной стороны», - заявил собеседник агентства.

Сенатор считает, что за Аннаном никогда не было «национального шлейфа», чего не скажешь о тех, кто сменил его на посту.

«Каждый международный чиновник такого уровня как глава ООН старается дистанцироваться от своей страны, но это редко у кого получается. После Аннана ООН возглавил Пан Ги Мун - представитель республики Корея, которая была в центре определенных международных проблем. И эти проблемы нашли отражения в его словах и действиях. Нынешний руководитель ООН Антониу Гутерреш - это тоже фигура, которой только следует завоевать свой авторитет как руководителю ООН. Вообще, ООН – сложная институция, многие говорят о необходимости ее реформирования, но никак не могут к этому подобраться, потому что ООН была организована на принципах, которые оказались весьма универсальными и любые изменения, детали, могут все развалить. Кофи Аннан все понимал и не был замечен в радикальных реформах, а в конфликтных ситуациях пытался реагировать объективно. За ним не было национального шлейфа, то есть не чувствовалась национальная принадлежность, когда он выступал или вел переговоры», - заключил сенатор Климов.

Добавим, что свои соболезнования в связи с кончиной Аннана выразил также верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн. Он отметил, что Аннан был «другом для тысячи и лидером для миллионов людей».