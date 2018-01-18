«С больной головы на здоровую». Косачёв ответил на обвинения Трампа

Глава комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН посчитал, что американский президент «сгущает краски» в северокорейском вопросе.

Президент США Дональд Трамп пожаловался на отсутствие помощи со стороны России в решении корейской проблемы. По его словам, глава РФ Владимир Путин может сделать многое, но отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне. Как подчеркнул американский лидер, сейчас в решении проблемы «то, что Китай забирает, Россия восполняет», сообщает RT.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в эфире НСН обвинил Вашингтон в бряцании оружием (слушайте аудио).

«Здесь господин Трамп сгущает краски и пытается переложить с больной головы на здоровую. Американская политика на северокорейском направлении отличается непоследовательностью. Даже сейчас, когда наметились какие-то относительные признаки сближения позиций Северной и Южной Кореи хотя бы на теме Олимпиады (это повод, чтобы надеяться на возобновление диалога и по другим вопросам), американцы продолжают угрожать дальнейшими санкциями, бряцать оружием. Они делают заявление на уровне того, что время для урегулирования северокорейской проблемы ушло и нужно немедленно приступать к новой фазе», - уверен Косачёв.

Ранее состоялась встреча между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом. Лидер РК, в свою очередь, выразил беспокойство из-за отсутствия отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает Ura.ru . Назарбаев подчеркнул, что они сейчас «ушли на ноль».