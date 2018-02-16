Русские хакеры вернулись в американские СМИ

Тема России в информационной повестке США снова сформировала три основных сюжета - вмешательство в выборы, русские хакеры и наемники в Сирии.

За минувшие сутки, 15 февраля, Россия фигурировала в более чем 50 новостных и газетных статей, вышедших на территории США, передает спецкор Североамериканского бюро НСН.

Темой номер один остается вмешательство России в выборы США 2016 года и возможная незаконная связь между администрацией Трампа и Кремлем. В четверг бывший старший советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон прибыл в Конгресс для дачи показаний по «российскому делу», однако отказался отвечать на более чем 25 вопросов, заранее подготовленных Белым домом. Издание Bloomberg отмечает, что это усугубило противостояние Белого дома и комитета, занимающегося расследованием.

Также популярностью по количеству упоминаний России пользовались статьи об атаке вируса NotPetya. Вашингтон поддержал Лондон в обвинении Москвы в распространении вируса, поразившего многие мировые фирмы, сообщили американские СМИ. Газета The New York Times отмечает, что такой ход Белого дома обнажил разногласия внутри администрации по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, американские СМИ продолжают обсуждать российских наемников в Сирии. Агентство Reuters сообщило, что около 300 человек, работающих на российскую ЧВК были убиты или ранены в Сирии на прошлой неделе, в то время как телеканал NBC передает, что Кремль подтвердил смерть пятерых своих граждан.

Согласно данным Google Trends, интерес к России в интернет-пространстве снизился с начала недели. Самое популярное время для новостных запросов с упоминанием России было утро среды, 14 февраля.