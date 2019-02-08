RT не хочет ссориться с Макроном из-за сексуальной ориентации

Телеканал опроверг в эфире НСН намеки на ориентацию французского президента.

Телеканал RT опровергает обвинения в распространении дискредитирующей французского президента Эммануэля Макрона информации, которая не соответствует действительности. Об этом НСН заявили в пресс-службе телеканала. Ранее глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский предположил в беседе с НСН, что недавние претензии Макрона к RT и Sputnik связаны с распространенными ими во время предвыборной кампании материалами, затрагивающими его сексуальную ориентацию и счета в офшорах.

«Телеканал RT категорически отрицает любые заявления о том, что он в том или ином виде распространял не соответствующую действительности дискредитирующую Макрона информацию. И, несмотря на то, что на протяжении всей предвыборной кампании звучали самые безумные высказывания относительно RT, никаких конкретных доказательств того, что канал участвовал в распространении подобной информации о Макроне, предоставлено не было — ни одной ссылки, цитаты или заголовка», — сообщилив пресс-службе RT.Напомним, что 5 февраля МИД России направил ноту в посольство Франции. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, причиной для этого послужили публикации в СМИ о том, что французский президент Эмманюэль Макрон обвинил RT и Sputnik во вмешательство в дела его страны и протесты «желтых жилетов». Захарова сообщила, что для того, чтобы убедиться, говорил ли эти слова президент Франции, и насколько точно его процитировало издание, Министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа.

Ранее газета Le Point выпустила статью, в которой приводились слова Макрона во время встречи с французскими журналистами о влиянии российских СМИ на издания во Франции: по мнению президента, средства массовой информации РФ, среди которых выделялись RT и Sputnik, манипулируют французскими изданиями через социальные сети. В частности, он связал это с контролем трафика, «фабрикой троллей» и покупкой аккаунтов в соцсетях.