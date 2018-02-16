Российские боты агитируют за снижение контроля оружия в США

В американских СМИ появились сообщения о повышенной активности ботов российского происхождения после стрельбы во Флориде.

Издание Wired опубликовало результаты исследования «Альянса за обеспечение демократии», проекта экспертов по кибербезопасности и дезинформации, нацеленного на предотвращение атак на демократию США со стороны России. В рамках этого проекта эксперты следят за аккаунтами в Twitter, которые связаны с российским правительством. Они обнаружили увеличение активности этих аккаунтов после стрельбы в школе Флориды, причем эта активность была направлена на продвижение позиции меньшего контроля за оружием.

По данным экспертов, за последние 48 часов такие аккаунты больше всего делились ссылкой на статью 2014 года, которая критикует статистику, приведенную группой за усиление контроля оружия. Издание отмечает, что эти аккаунты использовали старую ссылку, чтобы опровергнуть статистику сегодняшнего дня об участившихся школьных стрельбах.

Также эти аккаунты распространяли информацию о невменяемости стрелка из Флориды и его интересе в террористических группировках. Отмечается, что описывая школьных стрелков как душевнобольных и связанных с терроризмом, группы, агитирующие за расширение прав ношения оружия, пытаются сказать, что усиление контроля над оружием не смогло бы предотвратить подобных трагедий в школах.

Эксперты «Альянса за обеспечение демократии» обнаружили, что российские аккаунты-боты цепляются за любые популярные новости, но особенно за стрельбы. Брет Шафер, аналитик «Альянса», отметил, что из-за высокой политизированности вопроса оружия в американском сообществе, использование мэмов и хештегов с сильно выраженной политической позицией позволяет российским ботам распространять информацию выгодную геополитике Кремля.

«Я не думаю, что Кремлю есть дело до наших законов по контролю оружия. Это просто используется как приманка», - цитирует Шафера американское издание.

Издание Wired отмечает, что целью ботов является не продвижение той или иной позиции в вопросе контроля оружия, а усиление экстремистских позиций в этом споре и, следовательно, раскола американского общества.

Напомним, 14 февраля 19-летний подросток открыл стрельбу в школе на юге штата Флорида, где погибли 17 человек.