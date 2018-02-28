Россиянин пытался вывезти из Аргентины 4 кг кокаина

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Полицейские обнаружили наркотики в багаже гражданина РФ и задержали.

У россиянина в аэропорту Буэнос-Айреса обнаружили 4 кг кокаина при проверке багажа. Гражданин РФ был задержан полицейскими. Как сообщила в Facebook глава министерства безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, наркотическое вещество было спрятано в двойное дно багажа.



По словам министра, в школе при посольстве России власти республики «усилили контроль по всей стране», отмечает RT. При этом уточняется, что правоохранительные органы Аргентины задержали россиянина еще 25 февраля, сообщает РЕН ТВ. Имя гражданина РФ не разглашается. Известно, что ему около 50 лет и что он собирался лететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa, отмечает «Интерфакс».

Как стало известно 22 февраля, спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина‍. Позднее ФСБ заявила об изъятии из оборота 362 кг наркотика.

Напомним, что российские и аргентинские спецслужбы начали операцию по пресечению поставок кокаина из Аргентины в декабре 2016 года. Расследование начал посол России в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли. Представитель дипломатического ведомства сообщил Министерству безопасности Аргентины о чемоданах с запрещенным веществом, обнаруженных в одном из помещений дипломатического учреждения, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.

Наркотики в ходе операции заменили на муку, а чемоданы поместили в GPS-трекеры. После этого полицейские приступили к прослушке телефонных разговоров людей, которые причастны к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 млн евро.

Ранее ФСБ сообщала о том, что в Германии скрывается организатор международной преступной группы, поставляющей наркотики из Латинской Америки в РФ, а в Аргентине по этому делу задержаны двое граждан ФРГ.