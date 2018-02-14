Rolling Stone критикует Трампа через образ России

Владимир Васильев рассказал НСН о создании в Америке образа Трампа через его отношение к России.

В американском издании Rolling Stone опубликована статья, в которой предпринята попытка разобраться в отношении Дональда Трампа к Российской Федерации. Россия в статье названа «клептократическим мафиозным государством». Автор статьи Зак Дорфман пишет, что «Тот факт, что Россия — открыто враждебная к международному порядку под американским лидерством, клептократическое мафиозное государство с устрашающе эффективным аппаратом разведки — единственная страна, которой президент Трамп склонен верить на слово, кажется довольно странным».

в беседерассказал о том, кому на самом деле адресована статья Дорфмана.

«Журнал Rolling Stone — это издание, которое ориентировано на американскую богему: представителей шоу-бизнеса, на космополитические слои американского общества. Эти слои общества в силу психологии или философии, склонны относится к внешнему миру более открыто, более объективно, они не стремятся видеть мир в черно-белых красках. Да и сами представители издания склонны видеть мир в «цвете». В разных статьях мир, в том числе и Россия, может быть показан с разных сторон, главное, что не в черно-белом цвете, где черный превалирует над белым. Такого рода журналы работают с медийными образами. Для них важнее не создание определения, как в учебнике, а обрисовка образа той или иной страны в сознании своих читателей и поклонников», - сказал эксперт.

Владимир Васильев полагает, что задача американского журнала заключается в том, чтобы внушить читателям мысль о том, что Россия — это страна, в которой ничего не меняется.

«В данном случае имеет место попытка сказать, что Россия является «клептократической мафиозной страной». Причем клептократический и мафиозный — это примерно одно и тоже. Такой стереотип получил очень широкое распространение в 90-е годы, когда открылись каналы общения между Россией и миром, а из нашей страны уехали миллионы людей, в том числе десятки, а может быть и сотни тысяч наших стали жить в Нью-Йорке или Великобритании. Если посмотреть на восприятие этой волны, то мы увидим, что как раз про этих людей и говорили, что они «мафиозники». Таким образом, смотря на статью, мы видим, что показана та самая карта, говорится, что Россия как была мафиозной страной, так ей и осталась. Т.е. по прошествии 20-30 лет «Новой России» мы далеко не продвинулись в пути к американским стандартам политкорректности», - заключил собеседник.

Васильев уточнил, что же в статье главная мысль, на самом деле, изложена «между строк».

«Необходимо понимать, что в центре внимания американцев остается Дональд Трамп и его положительное отношение к России. Стоит отметить, что отношение президента США настолько положительное, что при недавней беседе с Путиным Трамп предложил американскую помощь в расследовании причин аварии самолета Ан-148. Это предложение может свидетельствовать о простой некомпетентности Дональда Трампа, потому как это то же самое, что предложить помощь в расследовании ДТП на автодороге, ведь это рядовая авария, которая не требует сверх экспертизы. Тем не менее, такое поведение Трампа показывает его личную симпатию и готовность помогать России», - отметил собеседник НСН.

Васильев резюмировал, что такие публикации скорее всего направлены не столько на Россию, сколько на Трампа.

«А вот здесь надо иметь в виду, что с самого начала Голливуд, многие американские актеры и актрисы очень активно выступали против Трампа. Таким образом, мы видим, что Трамп до сих пор находится в конфронтации со всеми медийными средствами CNN, Washington Post, New York Times. В том числе и с Голливудом, можно даже сказать, в антогонистическом противоречии. Поэтому в таких статьях необходимо видеть определенного рода тонкость, что рисуя Россию клептократической, мафиозной, этот образ и акценты переносятся на самого Трампа. Сейчас в Америке впервые создается такая ситуация, при которой любого рода характеристики, которые даются России, переносятся на Трампа», — рассказал американист.

Напомним, что беседа президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 12 февраля. В ходе переговоров Трамп высказался о готовности Белого дома оказать помощь России в расследовании крушения пассажирского самолетаАн-148, сообщалось в заявлении пресс-службы американской администрации.