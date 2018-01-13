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Результаты обследования Дональда Трампа

13 Января 2018 в 20:02
Результаты обследования Дональда Трампа

В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Дональда Трампа. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Полное обследование, которое проходило в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд, заняло более 3 часов. После необходимых процедур официальный врач Белого дома Рональд Джексон сообщил, что Трамп находится в «отличном состоянии здоровья». Медики уточнили, что прежде всего обращали внимание на кровяное давление, вес и некоторые другие характеристики президента. Его администрация опровергла информацию о том, что 71-летний Трамп был подвергнут исследованию на предмет психических расстройств. 

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