Результаты обследования Дональда Трампа

В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Дональда Трампа. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Полное обследование, которое проходило в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд, заняло более 3 часов. После необходимых процедур официальный врач Белого дома Рональд Джексон сообщил, что Трамп находится в «отличном состоянии здоровья». Медики уточнили, что прежде всего обращали внимание на кровяное давление, вес и некоторые другие характеристики президента. Его администрация опровергла информацию о том, что 71-летний Трамп был подвергнут исследованию на предмет психических расстройств.