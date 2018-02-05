Решение о сносе памятников советским воинам в Литве посчитали скоординированным ударом

ФОТО: Антакальнисское кладбище // wikipedia.org

Журналист в эфире НСН рассказал, почему чиновников возмущают надгробия на могилах советских солдат и воином царской России.

Департамент культурного наследия Литвы предложил убрать два памятника, установленных на могилах советским солдатам и военнослужащим царской России. Они были возведены на Антакальнисском кладбище несколько лет назад. Как пояснила директор департамента Диана Варнайте, существуют сомнения по поводу правильности идентификации останков, сообщает BNS.

Руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов в эфире НСН посчитал инициативу скоординированным ударом.

«Это просто одно из проявлений консолидированной борьбы с советскими памятниками, которая раньше была проведена на Украине, с переменным успехом в Польше и сейчас разворачивается в Латвии и Литве. Это скоординированный удар. В Литве его наносят по инициативе двух консерваторов (бывший министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис и политолог Лавринос Кощунос). Они идеологи этой войны», - заявил НСН собеседник.

По словам Анатолия Иванова, запрет сноса этих памятников станет личным проигрышем Дианы Варнайте.

«Что касается конкретного случая с памятником, на котором выбита пентаграмма в форме звезды, то здесь ещё и личные амбиции руководителя департамента культурного наследия. Она не может проиграть Орлову (имеется в виду поисковик Виктор Орлов, который руководит ассоциацией «Забытые воины», которая и установила памятники – НСН). Если она её проиграет, она будет плохо спать по ночам», - отметил журналист.

Как подчеркнул Анатолий Иванов, есть ещё одна причина сноса памятников, которая возмущает не только Варнайте.

«Чиновников возмутил тот факт, что штраф, который был наложен на организацию “Забытые солдаты” (штраф был выписан ранее департаментом культурного наследия за несогласование установки надгробия – НСН), собирали всем миром. Фактически весь штраф был покрыт за народные деньги. Переводы шли не только из-за границы, в основной массе они шли из Литвы», - заявил Иванов.

Напомним, в начале января в Латвии был подписан закон, который уравнивает ветеранов Второй мировой войны со стороны СССР и солдат, которые воевали на стороне нацистской армии, сообщает RT. В МИД данным документом возмутились и посчитали его подтверждением планомерного курса Риги на переписывание истории.