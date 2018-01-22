Решение донбасского конфликта внесено в план генсекретаря ООН 2018 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш внес в план мероприятий на 2018 год решение конфликта в Донбассе. По словам заместителя министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, ранее таких пунктов не было, сообщает «Газета.ру» .

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Он должен вступить в силу после подписания главой государства Петром Порошенко. Документ наделяет президента страны правом вводить военное силы в регион на неограниченное время. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что законопроект «перечеркивает минские договоренности».