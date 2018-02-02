Раввин: Польша приняла безобразный закон о Холокосте

Зиновий Коган в эфире НСН поддержал демарш Израиля против Польши.

Израиль отложил на неопределенный срок намеченный на этот месяц визит главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, сообщает ТАСС. Таким образом Иерусалим отреагировал на утверждение польским Сенатом поправок к закону об Институте национальной памяти, которые вводят уголовное наказание за высказывания об участии поляков в Холокосте.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган считает, что Израиль поступил абсолютно правильно.

«Безобразный закон, который накладывает цензуру на высказывание мнений по событиям Второй мировой войны, когда польские коллаборанты помогали немцам в истреблении евреев. Неслучайно Освенцим был именно в Польше. Хотя, конечно, Польша на тот момент была оккупирована, и большинство поляков незаслуженно страдали. Мы всегда помним Януша Корчака, который отказался эмигрировать, бросить детей детского дома. Так он с детьми и погиб. Вошел в газовую камеру с двумя детьми на руках. Мы это помним», - подчеркнул он в эфире НСН.

Речь не идет об оскорблении Польши и поляков, а о сохранении исторической памяти, добавил раввин.

«Мы не очерняем Польшу. Но ведь правду нельзя утаить. Нельзя наступать на горло человеку, который помнит, как поступали отдельные поляки по отношению к евреям. Пока не отменять закон, отношения с Израилем будут напряженными. Давление общественности на политиков израильских будет возрастать, потому что такие преступления не имеют срока давности», - сказал собеседник НСН.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание до трех лет лишения свободы за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте.