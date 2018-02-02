Раввин: Польша приняла безобразный закон о Холокосте

Израиль отложил на неопределенный срок намеченный на этот месяц визит главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, сообщает ТАСС. Таким образом Иерусалим отреагировал на утверждение польским Сенатом поправок к закону об Институте национальной памяти, которые вводят уголовное наказание за высказывания об участии поляков в Холокосте.
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган считает, что Израиль поступил абсолютно правильно.
«Безобразный закон, который накладывает цензуру на высказывание мнений по событиям Второй мировой войны, когда польские коллаборанты помогали немцам в истреблении евреев. Неслучайно Освенцим был именно в Польше. Хотя, конечно, Польша на тот момент была оккупирована, и большинство поляков незаслуженно страдали. Мы всегда помним Януша Корчака, который отказался эмигрировать, бросить детей детского дома. Так он с детьми и погиб. Вошел в газовую камеру с двумя детьми на руках. Мы это помним», - подчеркнул он в эфире НСН.
Речь не идет об оскорблении Польши и поляков, а о сохранении исторической памяти, добавил раввин.
«Мы не очерняем Польшу. Но ведь правду нельзя утаить. Нельзя наступать на горло человеку, который помнит, как поступали отдельные поляки по отношению к евреям. Пока не отменять закон, отношения с Израилем будут напряженными. Давление общественности на политиков израильских будет возрастать, потому что такие преступления не имеют срока давности», - сказал собеседник НСН.
Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание до трех лет лишения свободы за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте.