Рар: Штайнмайер слукавил, брякнув про «гендерно нейтральный» гимн

ФОТО: Франк-Вальтер Штайнмайер // flickr.com

Политолог напомнил НСН, что руководство ФРГ время выступало против однополых браков, однако это не удержало Германию от этого жеста толерантности.

Замену строк в государственном гимне на «гендерно нейтральные» отклонил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое издание Saarbrücker Zeitung. «Нет, я против того, чтобы менять слова гимна», — заявил президент ФРГ в интервью изданию.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН усомнился в искренности политика, припомнив, что когда речь шла о признании официальными однополых барков, канцлер Германии Ангела Меркель также изначально выступала против. Однако впоследствии инициатива была принята под воздействием гражданского общества.

«Господин Штайнмайер просто брякнул, проходя мимо журналистов, что он против изменения гимна. Пока он свою точку зрения ещё не высказал. Госпожа Меркель тоже говорила, что она против изменения гимна. Но я помню, как она выступала против однополых браков. И если политики обнаружат, что потребность немецкого общества окажется сверхгуманистичной, даже революционно в чём-то, потребует каких-то перемен, в том числе и гимн исковеркать ради политкорректности, то и пресса, и другие силы это будут во всём поддерживать. И политики сдадутся, пойдут на это. Просто сейчас перед Германией стоят боле важные вопросы, поэтому не думаю, что эта дискуссия так быстро возродится. Но есть примеры других стран, где гимн был изменён. И мне кажется, что идея в общество уже подана. И будут силы, особенно, например, партия “зелёных”, которые в ближайшие месяцы её поддержат», — заявил Рар.

Ранее в беседе с НСН Александр Рар оценил инициативу о перемене слов в гимне и пришёл к выводу, что «мир сошёл с ума». Он привёл в пример Канаду и Австрию, где уже были внесены изменения в гимн из соображений толерантности.

Напомним, что в немецком гимне уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг предложила заменить строчку «братски с сердцем и рукой» формулировкой «бодро с сердцем и рукой». Также, по её мнению, следует слово «Отечество» заменить более гендерно толерантным «Родина».