Рар: Позицию Германии по санкциям изменила история Скрипалей

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Немецкий политолог рассказал НСН, почему посол ФРГ в Украине высказался против новых санкций в отношении Москвы.

Введение новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Такое заявление сделал посол Германии в Украине Эрнст Райхель, сообщает агентство «Украинские новости». По его словам, многие страны-члены ЕС, включая ФРГ, считают контрпродуктивным добавлять напряжение в ситуацию путём введения новых ограничительных мер.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что эти разумные доводы стали следствием негативного опыта, полученного Германией после очередного санкционного витка, раскрученного Британией против России после отравления Скрипалей. Сейчас, по его мнению, Берлин не намерен верить на слово обвиняющей Москву стороне, а предпочитает разобраться в ситуации.

«Германия поступила разумно. Не как в случае со Скрипалями, когда начался этот визг, крик, и все поверили высказываниям госпожи Мэй, ввели немедленно без проверки фактов санкции. На этот раз европейцы решили действовать более осторожно и осмотрительно. Вокруг немецкого правительства ведутся разговоры о том, что нужно сначала понять ситуацию, что произошло в Керченском проливе. Получить секретную, дополнительную информацию. И я должен сказать, что такая информация к нам поступила — как ни странно, даже из исследований Bellingcat, которые последние годы были направлены против России. Я читал анализ в швейцарской газете, из которого непредвзято можно понять, что в этом инциденте были серьёзнейшие провокации со стороны Украины. Немецкое правительство, которое не хочет лишний раз ссориться с Россией, а хочет нормализации отношений, учитывает всё это, и поэтому выступает на данный момент против санкций», — пояснил Александр Рар.

Примечательно, что Германия не одинока в своей позиции по вопросу введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Глава МИД Финляндии также заявил, что не верит в ужесточение санкций после происшествия. По его мнению, исключение могут составить лишь индивидуальные ограничительные меры против конкретных лиц, принимавших участие в операции по задержанию украинских кораблей.

Напомним, три судна ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России в районе Керченского пролива. Российская сторона была вынуждена применить оружие для задержания нарушителей, в результате чего трое украинских моряков получили лёгкие ранения. На данный момент все судна и экипажи задержаны, возбуждено уголовное дело.