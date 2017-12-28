Рар: Немцы жаждут новых лиц в политике

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Политолог объяснил в эфире НСН, почему антирейтинг немецких политиков возглавили Мартин Шульц, Хорст Зеехофер и Ангела Меркель.

В антирейтинге немецких политиков тройку лидеров, вызывающих негативные эмоции у жителей Германии, составили глава Социал-демократической партии Мартин Шульц, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и канцлер страны Ангела Меркель. Об этом говорят результаты опроса компании Kantar Emnid, опубликованные Berliner Morgenpost.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН не удивился такому положению дел и объяснил, почему каждый и вышеперечисленных политических деятелей обрёл столь незавидную славу.

«Меня это вообще не удивляет. Потому что это уходящие политики, они всем надоели. Шульц выглядит в глазах большинства избирателей как человек, с треском проигравший выборы, как человек, который не умеет вести свою собственную партию. И как брюссельский бюрократ, который влез в очень сложную политическую игру в Германии, которой он владеть не может», — заявил Рар.

Позиция премьер-министра Баварии, Хорста Зеехофера, по словам политолога, по ряду вопросов остаётся непонятной для большинства населения. А канцлер Германии всё ещё расплачивается за неудачное решение проблемы мигрантов, заметил собеседник НСН. Но и это не самая главная её головная боль.

«Госпожа Меркель теряет рейтинг стремительно. Это происходит потому, что многие в Германии не могут ей простить, что она открыла границы арабским беженцам. Потому что не проходит недели, чтоб какой-то арабский беженец не пырнул кого-то ножом. А это вызывает жуткое раздражение в обществе. Во-вторых, госпожа Меркель выглядит сейчас очень слабой на фоне её теоретических возможностей, потому что не может с сентября создать правительство. И скоро пройдёт полгода, как оно недееспособно. Люди тоже задаются вопросом, почему так? Значит, есть жажда к смене политиков. В обществе назревает потребность в новых лицах», — заключил политолог.

То, что в антирейтинг не попали президент страны и глава МИД, в свою очередь, легко объясняется спецификой их работы, добавил Александр Рар.

«Неудивительно, что у Штанмайера и Габриэля хорошие рейтинги. Это связано с тем, что они не участвуют в политических интригах. Господин Штайнмайер, как президент Германии, несёт ответственность за немецкую политику, и всё, что он делает, выглядит красиво. Он раздаёт ордена, произносит красивые речи. А господин Габриель, министр иностранных дел, занимается тем, что ездит по всему миру и пытается наладить и улучшить имидж Германии. Здесь тоже нет никаких негативных аспектов в деятельности, поэтому его популярность растёт», — заявил Рар.

Добавим, что по данным опроса, Мартина Шульца сочли «неудачником» 67% респондентов, Хорст Зеехофер получил 61% антиголосов, а Ангеле Меркель досталось 53% участников исследования, оценивших её деятельность отрицательно.